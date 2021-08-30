طالبان تتعهد بوقف هجمات داعش بعد الانسحاب الأميركي

قال متحدث باسم حركة طالبان إن الهجمات التي ينفذها تنظيم داعش الإرهابي في أفغانستان يفترض أن تتوقف مع رحيل القوات الأميركية من البلد، وإلا فإن الحكومة الجديدة ستقمع التنظيم.

وتبنى تنظيم داعش المتشدد، الذي ينفذ منذ عدة سنوات هجمات دامية في أفغانستان، الهجوم الذي استهدف الخميس مطار كابول، حيث يحتشد آلاف الأشخاص على أمل الرحيل من البلد بعدما سيطرت عليه حركة طالبان في 15 أغسطس.

وأوقع الهجوم أكثر من مئة قتيل بينهم 13 عسكرياً أميركياً، قبل بضعة أيام من انتهاء المهلة التي حددها الرئيس الأميركي جو بايدن في 31 أغسطس لسحب آخر الجنود الأميركيين من البلد بعد حرب استمرت عشرين عاما.

كما تبنى التنظيم الهجوم الصاروخي على مطار كابول اليوم الاثنين.

وقال المتحدث باسم طالبان ذبيح الله مجاه، في مقابلة أجرتها معه وكالة فرانس برس «نأمل أن يتخلى الأفغان الواقعون تحت تأثير تنظيم داعش عن عملياتهم عندما يرون قيام حكومة في غياب أي قوى أجنبية».

وحذر المتحدث، الذي تعهدت حركته بإحلال السلام عند توليها السلطة، من أنه «إذا أثاروا حالة حرب وواصلوا عملياتهم، فإن الحكومة (...) ستتولى أمرهم».

وشنت الولايات المتحدة ضربات جوية عدة خلال الأيام الماضية على أهداف لتنظيم داعش، ودمرت الأحد آلية مفخخة بهدف «القضاء على تهديد وشيك» للمطار.

وتعهدت طالبان بتشكيل حكومة «شاملة» إنما بعد انسحاب القوات الأميركية والأجنبية من البلاد. ولا تزال المفاوضات جارية لتشكيل السلطة التنفيذية الجديدة.

وقال ذبيح الله مجاهد بهذا الصدد «من المهم إعلان الحكومة، لكن ذلك يتطلب الكثير من الصبر. إننا بصدد التشاور لتشكيل الحكومة بطريقة مسؤولة»، مشيراً إلى «بعض المشكلات الفنية» من دون كشف المزيد من التفاصيل.