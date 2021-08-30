الرئيس الفلسطيني يجري محادثات مع وزير الدفاع الإسرائيلي

أجرى الرئيس الفلسطيني محمود عباس محادثات مع وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس في رام الله في الضفة الغربية.

وقال مصدر مقرّب من رئيس الحكومة الإسرائيلية نفتالي بينيت، اليوم الاثنين «لا عملية سلام جارية مع الفلسطينيين»، وذلك غداة الاجتماع الفلسطيني الإسرائيلي الذي عقد الأحد، وكان الأول منذ تولى بينيت رئاسة الحكومة، وأول لقاء على هذا المستوى منذ سنوات.

وأضاف المصدر أن المحادثات في رام الله خصصت لمناقشة «القضايا الأمنية الروتينية» والاقتصاد.

وقالت وزارة الدفاع الإسرائيلية، في بيان، إن بيني غانتس قال للرئيس الفلسطيني إن بلاده تسعى إلى «اتخاذ اجراءات لتقوية اقتصاد السلطة الفلسطينية».

وأوضح أيضاً، خلال هذا اللقاء، أن إسرائيل ستقدم قرضاً للسلطة الفلسطينية بقيمة تبلغ حوالي 500 مليون شيكل (132 مليون يورو).

بحسب المصدر نفسه، فإن هذا القرض سيسدد عبر الضرائب التي تجبيها إسرائيل لحساب السلطة الفلسطينية.