محتجو تغير المناخ يتظاهرون في لندن

نظم متظاهرون، يطالبون الحكومات والشركات باتخاذ إجراء عاجل للحد من تغير المناخ، احتجاجاً بالجلوس على الأرض مما أدى إلى توقف حركة المرور على جسر «تاور بريدج» الشهير في العاصمة البريطانية في لندن اليوم الاثنين.

وشارك المئات من الناشطين في المظاهرة عند الطرف الشمالي للجسر في حين حاولت مجموعات من رجال الشرطة منع آخرين من الانضمام إليهم.

وتستهدف منظمة «اكستنشن ريبيليون» الناشطة في مجال حماية الأرض من الاحترار المناخي، والتي دعت إلى الاحتجاج، حي المال في لندن القريب من تاور بريدج بسلسلة من المظاهرات يستمر كل منها أسبوعين. وتتهم الجماعة صناعة المال بتمويل تغير المناخ.