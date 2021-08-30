اكتشاف سلالة جديدة من فيروس كورونا

رصد علماء في جنوب أفريقيا سلالة جديدة من فيروس كورونا المستجد بها تحورات عدة، لكنهم لم يحددوا بعد ما إذا كانت تجعلها أشد عدوى أو تعطيها تفوقاً على المناعة التي توفرها اللقاحات والإصابة السابقة بالمرض.

ووفقاً لبحث لم يخضع لمراجعة علماء آخرين بعد، فالسلالة الجديدة، والمعروفة باسم (سي.1.2) رُصدت للمرة الأولى في مايو الماضي، وانتشرت الآن في أغلب مناطق جنوب أفريقيا وفي سبع دول أخرى في أفريقيا وأوروبا وآسيا وأوقيانوسيا.

وقال العلماء إن السلالة الجديدة لديها عدد من الطفرات مثيرة للقلق.

وظهرت السلالة أول مرة في مقاطعتي "إمبومالانجا" و"جوتينج" بجنوب أفريقيا، حيث تقع جوهانسبرج والعاصمة بريتوريا.

وبحلول 13 أغسطس الجاري، اكتشفت في ست من مقاطعات جنوب أفريقيا التسعة وكذلك جمهورية الكونغو الديمقراطية والبرتغال وموريشيوس ونيوزيلندا وسويسرا.

وتحتوي هذه السلالة الجديدة على تحورات ارتبطت في سلالات أخرى بزيادة العدوى وقلة الحساسية للأجسام المضادة، لكنها ظهرت بمزيج مختلف. ولم يتحقق العلماء بعد من كيفية تأثيرها على الفيروس، ويجرون اختبارات على قوة الأجسام المناعية المضادة في تحييد تلك السلالة.