الاتحاد الأوروبي يُزيل أميركا من قائمة السفر الآمن

اتفقت حكومات الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، على إزالة الولايات المتحدة وخمس دول أخرى من قائمة الاتحاد للسفر الآمن جراء تفشي فيروس كورونا المستجد.

ويعني هذا القرار أن الزائرين القادمين من تلك الدول من المرجح أن يواجهوا قيوداً أكثر صرامة مثل إجراءات للفحص والحجر الصحي.والدول الخمس الأخرى هي كوسوفو وإسرائيل والجبل الأسود ولبنان ومقدونيا الشمالية.

وتسعى القائمة إلى توحيد قواعد السفر في أرجاء الاتحاد الأوروبي، بالرغم من أنها غير ملزمة للدول فرادى التي لها الحرية في تقرير سياساتها بشأن الحدود.

وتشهد الولايات المتحدة منذ مدة زيادة في أعداد الإصابات بالفيروس وزيادة في معدلات دخول المستشفيات خاصة في صفوف الأشخاص غير الحاصلين على تطعيم ضد الفيروس.