التحالف الدولي يتعهد بمواصلة قتال «داعش» بعد هجوم كابول

أصدر التحالف الدولي لمحاربة تنظيم «داعش» الإرهابي، اليوم الاثنين، بياناً تعهد فيه بالعمل على القضاء على التنظيم.

وقال التحالف الدولي، في بيان أصدرته وزارة الخارجية الأميركية «سنعتمد على كل عناصر القوة الوطنية، العسكرية والمخابرات والدبلوماسية والاقتصادية وإنفاذ القانون، لضمان هزيمة هذه المنظمة الإرهابية الوحشية».

كما تعهد التحالف باستهداف فرع التنظيم المتشدد في أفغانستان الذي أعلن مسؤوليته عن هجوم صاروخي اليوم الاثنين على مطار كابول حيث تتم عمليات إجلاء لرعايا أجانب ومدنيين أفغان منذ سيطرة حركة طالبان على العاصمة الأفغانية.

وأضاف البيان أن هذه الدول «ستقوم بتحديد أعضاء(التنظيم) وتقديمهم للعدالة».

واستهدف تنظيم «داعش» الإرهابي، مطار كابول يوم الخميس، بتفجير انتحاري أودى بحياة أكثر من 100 شخص بينهم 13 جندياً أميركياً.