الدبلوماسيون الأميركيون يغادرون كابول مع استكمال الانسحاب

قال مسؤول أميركي، غادر العاصمة الأفغانية كابول في وقت سابق اليوم الاثنين، لرويترز إن الولايات المتحدة تواصل الانسحاب النهائي من مطار كابول وإن «الموظفين الدبلوماسيين الأساسيين» غادروا.

وأكد مسؤول ثان مغادرة معظم الدبلوماسيين. ولم يذكر المسؤولان ما إذا كان من بينهم المبعوث الكبير روس ويلسون الذي من المتوقع أن يكون من بين آخر المغادرين.

ومن المتوقع أن تسحب واشنطن جميع دبلوماسيّيها من كابول قبل إتمام سحب القوات بحلول موعد نهائي غداً الثلاثاء.

وبدأت الولايات المتحدة ودول أخرى، منذ 15 أغسطس الجاري تاريخ سيطرة حركة طالبان على العاصمة كابول، عملية إجلاء لدبلوماسييها ورعاياها والمدنيين الأفغان الذين عملوا معها.

وتنتهي هذه العملية بحلول يوم غد الثلاثاء 31 أغسطس، وفقاً للموعد النهائي لإكمال الانسحاب الأميركي من أفغانستان، كما حددته إدارة الرئيس جو بايدن.