ألمانيا: أكثر من 60% من السكان تلقوا تطعيماً كاملاً ضد «كورونا»

تلقى 60.3% من السكان في ألمانيا حتى الآن تطعيما كاملاً من جرعتين ضد كورونا، بحسب بيانات معهد «روبرت كوخ» الألماني لمكافحة الأمراض اليوم الاثنين.ووفقاً البيانات، تلقى 65%من السكان في ألمانيا جرعة أولى على الأقل من لقاح مضاد لـ«كورونا» (ما يعادل أكثر 54 مليون نسمة).

وبحسب البيانات، تم أمس الأحد إعطاء 79 ألفاً و103 جرعات مضادة لـ«كورونا» على مستوى ألمانيا.

واعتباراً من 7 يونيو الماضي، أصبح بإمكان أي شخص في ألمانيا يرغب في تلقي التطعيم أن يطلب موعداً للحصول على اللقاح، فمع نهاية تحديد أولويات اللقاحات - التي كانت تقتصر على اللقاحات لمن بلغوا سن الستين أو تجاوزوها، وبعض المجموعات ذات الأولوية - يمكن الآن لأي شخص يبلغ من العمر 12 عاماً أو أكثر تلقي جرعة لقاح مضاد لـ«كورونا».