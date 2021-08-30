رئيس وزراء ماليزيا في الحجر الصحي بعد مخالطة مصاب بكورونا

ذكر بيان صادر عن مكتب رئيس وزراء ماليزيا إسماعيل صبري يعقوب، اليوم الاثنين، أنه يخضع للحجر الصحي بعد مخالطته لمصاب بكوفيد-19.

ولم يذكر المكتب مدة الحجر الصحي التي سيخضع لها رئيس الوزراء وما إذا كان أجرى فحوصاً للتأكد من خلوه من المرض.

وأدي صبري اليمين رئيساً للوزراء الشهر الجاري خلفا لمحيي الدين ياسين الذي استقال من منصبه بعدما فشل في الحفاظ على أغلبية ضئيلة في البرلمان.



