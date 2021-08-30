الصحة العالمية تدعو إلى منح المدرسين أولوية التطعيم ضد كورونا

رأت منظمة الصحة العالمية، الاثنين، أن على المدرّسين وموظفي المدارس أن يكونوا ضمن المجموعات التي تُمنح أولوية في عمليات التطعيم ضد كوفيد لتمكين المدارس في أوروبا وآسيا الوسطى من إبقاء أبوابها مفتوحة.

وجاء في بيان صدر عن الصحة العالمية، أن إجراءات ضمان بقاء المدارس مفتوحة طوال فترة الوباء "تشمل إعطاء المدرّسين وغيرهم من موظفي المدارس لقاح كوفيد-19 على اعتبار أنهم جزء من مجموعات سكانية تشكل هدف خطط التطعيم الوطنية".