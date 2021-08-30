مصر تكشف حصيلة إصابات ووفيات كورونا الجديدة

قالت وزارة الصحة المصرية، إنها سجلت 255 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا وسبع وفيات يوم الأحد مقابل 251 إصابة وثماني وفيات في اليوم السابق.

وقال المتحدث باسم الوزارة خالد مجاهد في بيان "إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأحد، هو 287899 من ضمنهم 238249 حالة تم شفاؤها، و16721 حالة وفاة".