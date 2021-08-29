رئيسة وزراء اسكتلندا تعزل نفسها بعد مخالطة مصاب بكورونا

أخضعت رئيسة وزراء اسكتلندا نيكولا ستورجن نفسها للعزل الصحي الذاتي بعد أن جاءت نتيجة اختبارات كوفيد - 19 لأحد مخالطيها إيجابية.

وقالت ستورجن، في منشور على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعى الأحد "لقد تلقيت إشعارا الليلة بأنني قد تم تحديد هويتي على أنني مخالطة بشكل وثيق لشخص ثبتت إيجابية اختباراته لكوفيد".

وأضافت رئيسة الوزراء أنه "وفقًا لذلك، وتمشيا مع القواعد، سأعزل نفسي ذاتيًا في انتظار نتيجة اختبار تفاعل إنزيم البوليميراز المتسلسل (بى سى آر)".

يذكر أن أعداد الإصابات الجديدة في اسكتلندا ارتفعت منذ رفع الجزء الأكبر من قيود مكافحة فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض كوفيد - 19 في التاسع من أغسطس الجاري.

وزادت حالات الإصابة اليومية بالفيروس إلى أكثر من 7000 حالة منذ بداية الشهر الجاري بعد كان متوسط الإصابات اليومية أقل من ألف حالة.

وحذرت ستورجن، في وقت سابق من هذا الأسبوع، من إمكانية إعادة فرض القيود على التنقل والتفاعل الاجتماعي ما لم تبدأ حالات العدوى في الانحسار.