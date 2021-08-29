البرلمان اليمني: «الحوثيون» مشروع موت وحرب

عدن (وكالات)

استنكرت هيئة رئاسة مجلس النواب، القصف الإجرامي الآثم، الذي نفذته ميليشيات «الحوثي» الباغية على قاعدة «العند» الجوية العسكرية، بثلاثة صواريخ باليستية، راح ضحيتها عشرات القتلى والجرحى.

وجاء في بيان للهيئة: «ندين بأشد العبارات استمرار ميليشيات الحوثي في جرائمها الوحشية ضد الشعب اليمني ومنشآته المدنية والعسكرية، والتي تمثل انتهاكاً واضحاً وصارخاً للقانون الدولي، ولواجبات المجتمع الدولي، ومخالفة صريحة لحصانات وامتيازات منظمة الأمم المتحدة، ومؤسساتها».

وقالت: «إن هذا القصف الإجرامي هو الرد الواضح والأسلوب المتكرر لميليشيات الحوثي الإرهابية على خيار السلام، الذي رفضته وترفضه دوماً، ويعتبر دليلًا على استهتار الحوثيين بكافة القوانين والأعراف الدولية، ويؤكد بصورة منقطعة النظير عدم جدية الميليشيات في السلام، وإنها مشروع موت وحرب وإرهاب وعدوان واحد على اليمن والمملكة وشعوب المنطقة».

وأضاف البيان: «إننا في هيئة رئاسة مجلس النواب، نحمل تلك العصابة الحوثية الباغية المسؤولية الكاملة عن هذه الانتهاكات والجرائم، وما يسببه من خسائر وتداعيات في ظل عدوانها المتكرر بحق الشعب اليمني في القطاعات المدنية والعسكرية، وإن هذه الاعتداءات لن تزيد الشعب اليمني وقوات الجيش إلا ثباتاً وإصراراً في تحقيق حلم التحرر من السطوة الكهنوتية الميليشاوية المتخلفة».

وطالبت هيئة رئاسة مجلس النواب من المجتمع الدولي بمنظماته المختلفة، وفي مقدمتها مجلس الأمن الدولي، والدول دائمة العضوية، وبرلمانات العالم ومنظمات حقوق الإنسان والمنظمات ذات العلاقة، باتخاذ إجراءات وخطوات عاجلة وواضحة نحو العصابة «الحوثية» الإرهابية، وممارسة المسؤولية الإنسانية، في شجب وإدانة وإيقاف عدوان هذه الميليشيات، المدعومة إيرانياً، ضد الشعب اليمني.

كما دعت في البيان المجتمع الدولي إلى ضرورة وضع هذه العصابة محل المساءلة والمحاسبة وإدراجها وداعميها، وأدواتها المختلفة على قائمة الإرهاب.