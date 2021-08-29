الجزائر تجمع «جوار ليبيا» لبحث الانتخابات التشريعية اليوم

حسن الورفلي (بنغازي، القاهرة)

تحتضن الجزائر، اليوم، مؤتمراً حول ليبيا بمشاركة دول الجوار، لبحث التطورات في البلد، ودعم جهود السلطات الانتقالية لإجراء الانتخابات التشريعية المقررة نهاية العام، وسط صعوبات أمنية وسياسية ولوجستية، إضافة إلى إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية من الأراضي الليبية.

ويشارك في المؤتمر، الذي أعلن عن عقده وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، وزراء خارجية مصر وتونس وليبيا والسودان وتشاد والنيجر، إضافة إلى البلد المُضيف الجزائر وممثلين عن الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي.

وأكدت مصادر دبلوماسية عربية في تصريحات لـ«الاتحاد» أن أبرز الملفات المطروحة للنقاش تنظيم الانتخابات الليبية في موعدها المقرر نهاية العام الحالي، وإيجاد سبل تجاوز العقبات والخلافات بين الأطراف الليبية، ووضع آلية جديدة لمرحلة ما بعد الانتخابات من خلال مساعدة ليبيا على بناء مؤسساتها الجديدة وإعادة إعمارها، والتأكيد على إلزام الأطراف الليبية بمخرجات «مؤتمر برلين»، وعلى رأسها إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية.

إلى ذلك، بحث رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، أمس، مع وفد من مدينة الزنتان، ملف المصالحة الوطنية، ولم الشمل وجمع الفرقاء.

في طرابلس، في وقت قرر وزير النفط في حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، محمد عون، وقف رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، عن العمل لمخالفته لقرارات الوزارة والقوانين واللوائح المنظمة للعمل.

وأرجع الوزير القرار إلى سفر صنع الله خارج البلاد في مهام خاصة بالعمل دون الإذن المسبق من قبل وزير النفط والغاز، وفق ما تقضي القوانين. وأكد البيان أن صنع عرقل جاد الله محمد العوكي عن القيام بمهامه المكلف بها كرئيس لمجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط.

الأردن يؤكد وقوفه إلى جانب ليبيا

أكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني وقوف الأردن إلى جانب ليبيا، ودعمه للجهود السياسية التي تحمي وحدتها وأمنها واستقرارها، وتحقق طموحات شعبها الشقيق.

جاء ذلك خلال لقائه، أمس، في قصر الحسينية بعمّان، رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبدالحميد الدبيبة. وتناول اللقاء العلاقات الثنائية وسبل تطويرها في شتى الميادين، بما يحقق مصالح البلدين والشعبين الشقيقين.