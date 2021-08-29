موسكو: واشنطن تركت أسلحة عالية الدقة

موسكو (وكالات)

حذر وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو من أن الولايات المتحدة تركت وراءها العديد من الأسلحة عالية الدقة في أفغانستان. وبحسب تقارير إعلامية ذكر شويجو أن بعض الأسلحة عالية الدقة، التي تركتها الولايات المتحدة في أفغانستان، تشمل أنظمة دفاع جوي محمولة، وصواريخ موجهة مضادة للدبابات.

ورداً على سؤال حول عمليات الإجلاء من أفغانستان، قال شويجو: «نأمل أن تمر على ما يرام.. نحن نعتزم إنجاز المهمة». وكانت وكالة «بلومبرج» للأنباء أفادت قبل أسبوع بأن «طالبان» سيطرت على كميات كبيرة ومتنوعة من الأسلحة والمعدات، خصوصاً بعد قيام الجيش الأفغاني بإلقاء سلاحه خلال تمدد الحركة، وسيطرتها على الولايات الأفغانية.