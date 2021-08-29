مزيد من الشركات الأميركية تلزم موظفيها بأخذ لقاح «كورونا»

لم يعد عدد متزايد من الشركات الأميركية يتوانى عن فرض التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد على موظّفيه أو حتّى على زبائنه إثر السماح باستخدام لقاح «فايزر» بلا شروط هذا الأسبوع في الولايات المتحدة.

وخرجت شركات كثيرة عن تحفّظها هذا الأسبوع لتعلن فرض إلزامية التطعيم على موظّفيها، بجزء منهم أو بكاملهم، من بينها صيدليات ومجموعة «شيفرون» النفطية واستوديوهات «ديزني» ومصرف «غولدمان ساكس».

ومنذ يونيو، يتجرّأ مزيد من الشركات الكبيرة، على غرار مصرف «مورغان ستانلي» ومجموعة «بلاك روك» لإدارة الأصول، على تغيير موقفه، منتقلاً من التوصية بالتدبير إلى الإلزام به. وقد حظرت «جوجل» و«فيسبوك» و«أوبر» رسمياً الحضور إلى مقرّات العمل على الموظّفين غير الملقّحين بالكامل.

وكان عدد كبير من الأشخاص المتحفّظين عن تلقّي اللقاح يتذرعون بوضع لقاحات «فايز» و«موديرنا» و«جونسون آند جونسون»، وغيرها التي لم تحظ سوى بإذن استعمال في الحالات الطارئة.

وقال الرئيس الأميركي جو بايدن الاثنين «قوموا بما فعلته أنا الشهر الماضي واطلبوا من موظّفيكم تلقّي اللقاح تحت طائلة التعرّض لقيود صارمة».

وفي أواخر يوليو، خيّر الرئيس الأميركي الموظّفين العموميين الفدراليين بين تلقّي اللقاح أو الخضوع لبروتوكول صحّي صارم يتضمّن فحوصاً منتظمة.