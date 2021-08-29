طالبان تتعهد بالسماح لحاملي تصاريح السفر بالمغادرة

ذكر بيان مشترك أصدرته بريطانيا والولايات المتحدة ودول أخرى أن حركة طالبان تعهدت بالسماح لجميع الرعايا الأجانب والمواطنين الأفغان الحاصلين على تصاريح سفر من دولة أخرى بمغادرة أفغانستان.

وقالت الدول، في البيان "تلقينا تأكيدات من طالبان بأن جميع الرعايا الأجانب وأي مواطن أفغاني يحمل إذن سفر من بلادنا سيسمح له بالتوجه بطريقة آمنة ومنظمة إلى نقاط المغادرة والسفر خارج البلاد".

وتنتهي عملية إجلاء الرعايا الأجانب والأفغان يوم 31 أغسطس الجاري مع اكتمال الانسحاب الأميركي من أفغانستان. وما يزال الآلاف من الرعايا الأجانب والأفغان، الذين عملوا مع القوات والسفارات الأجنبية، عالقين في مطار كابول.

وسعت الدول الغربية إلى الحصول على تعهد من طالبان للسماح لمن بقي من الراغبين في السفر بالمغادرة بعد انتهاء عملية الإجلاء الحالية.

وأضاف البيان أن الدول، التي تضم أيضاً أستراليا واليابان وفرنسا وإسبانيا والعديد من الدول الأخرى، ستواصل إصدار وثائق سفر لأفغان معينين.