مقتل جنديين باكستانيين بإطلاق نار عبر الحدود الأفغانية

قال الجيش الباكستاني إن جنديين باكستانيين قتلا، اليوم الأحد، إثر إطلاق نار من مسلحين عبر الحدود من أفغانستان. وتابع الجيش أنه انتقم بقتل اثنين أو ثلاثة مهاجمين.

والحادث الذي وقع في مقاطعة «باجور» الباكستانية هو الأول من نوعه منذ سيطرة حركة طالبان على أفغانستان في 15 أغسطس الجاري.

و«باجور» من المناطق القبلية على الحدود مع أفغانستان والتي اعتبرت منذ فترة طويلة ملاذا لحركات متشددة.

ولم يحمّل الجيش أي جماعة بعينها المسؤولية عن الهجوم.

وقال الجيش في بيان: «وفقا لتقارير المخابرات، تسبب إطلاق النار من القوات الباكستانية في مقتل إرهابيين أو ثلاثة وإصابة ثلاثة أو أربعة».

وقال متحدث باسم الجيش الباكستاني للصحفيين يوم الجمعة: «في ظل التطورات الجارية في أفغانستان، نتوقع إمكانية انتقال العنف إلى باكستان».