مسؤول في طالبان: سيسمح للنساء بالدراسة في الجامعات

قال مسؤول في طالبان الأحد إن الحركة ستسمح للنساء الأفغانيات بمتابعة الدراسة في الجامعات لكن من دون الاختلاط مع الطلاب الذكور.

وسيطرت حركة طالبان على السلطة في أفغانستان منتصف أغسطس الجاري.

وقال عبد الباقي حقاني، المسؤول في حركة طالبان خلال اجتماع لمجلس أعيان (لويا جيرغا)، اليوم الأحد «سيواصل أبناء الشعب في أفغانستان دراساتهم العليا بأمان ومن دون اختلاط بين النساء والرجال».

وسيتم الفصل بين الفتيان والفتيات في المدارس الابتدائية والثانوية أيضاً وهو أمر منتشر أساساً في أفغانستان.

والتزمت الحركة احترام التقدم الحاصل على صعيد حقوق المرأة.

وارتفعت نسبة المسجلين في الجامعات خلال السنوات العشرين الأخيرة خصوصاً في صفوف النساء اللواتي تابعن دروسهن إلى جانب الرجال وحضرن محاضرات مع أساتذة من الذكور.

إلا أن سلسلة من الهجمات على مؤسسات تعليمية في الأشهر الأخيرة أثارت الذعر في النفوس بعدما حصدت عشرات الضحايا.

ونفت حركة طالبان أن تكون خلف هذه الهجمات التي أعلن المسؤولية عن بعضها تنظيم داعش المتطرف.

ولم تعلن حركة طالبان، حتى الآن، تشكيلة الحكومة قائلة إنها تنتظر حتى خروج آخر القوات الأميركية والأجنبية.