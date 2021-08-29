توقيف رجل مسلح قرب كنيسة في العاصمة الفرنسية

أوقف رجل مسلح في العاصمة الفرنسية باريس، اليوم الأحد، بعدما أبلغ عنه كاهن كنيسة توقف فيها للتبرع بالمال، إثر رصد مسدس في حقيبة كان يحملها، على ما أفاد مصدر في الشرطة.

وانتظر كاهن رعية في الدائرة التاسعة عشرة في شمال شرق العاصمة الفرنسية مغادرة المشتبه فيه الكنيسة سيراً ليبلغ عنه بعدما أعرب عن نيته العودة للمشاركة في قداس الساعة الحادية عشرة، على ما أوضح المصدر نفسه.

وأضاف أن «كتيبة مكافحة الجريمة نشرت عناصر مراقبة في محيط الكنيسة».

ورصد عناصر من الشرطة الرجل وأوقفوه قرب الكنيسة وكان يحمل مسدساً محشواً من عيار 44 مليمتراً.

ووضع الموقوف، الذي تبين أن له سوابق جرمية لكنه غير معروف من أجهزة الاستخبارات، في الحبس على ذمة التحقيق.