إسرائيل تتيح لجميع المطعمين جرعة تنشيطية من لقاح كورونا

بدأت إسرائيل، اليوم الأحد، توفير جرعة تنشيطية من لقاح مضاد لمرض كوفيد-19 لأطفال تبدأ أعمارهم من 12 عاماً.

وقال رئيس الوزراء نفتالي بينيت إن حملة إعطاء الجرعة التنشيطية، التي بدأت الشهر الماضي وشملت المسنين، قد أبطأت من زيادة الإصابات الخطيرة بمتحور "دلتا" من فيروس كورونا المستجد المسبب للمرض.وقالت أكبر مسؤولة طبية في إسرائيل لدى إعلانها القرار إن فاعلية الجرعة الثانية من لقاح "فايزر-بيونتك" تتراجع بعد ستة أشهر من التطعيم مما يجعل الجرعة المنشطة ضرورية.

وقالت شارون ألروي برايس، مسؤولة الصحة العامة في وزارة الصحة الإسرائيلية "الجرعة الثالثة تصل بنا إلى مستوى الحماية الذي بلغناه بعد الجرعة الثانية عندما كانت جديدة".

وقالت، في مؤتمر صحفي أعلنت فيه التوسع في منح الجرعة المنشطة "هذا يعني أن الناس يكونون محميين أكثر بعشر مرات بعد الجرعة الثالثة من اللقاح".

وستتاح الجرعة الثالثة لكل المطعمين الذين انقضت خمسة أشهر على الأقل على تلقيهم الجرعة الثانية وهي فترة زمنية أقل من ثمانية أشهر معمول بها في الولايات المتحدة.

وحتى الآن، تلقى مليونان من سكان إسرائيل، البالغ عددهم 9.3 مليون نسمة، الجرعة الثالثة.