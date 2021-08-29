بايدن يستقبل رفات العسكريين القتلى في كابول

يتوجه الرئيس الأميركي جو بايدن اليوم الأحد لقاعدة عسكرية أميركية، من المقرر أن تستقبل رفات الجنود الذين قتلوا في هجوم كابول الأسبوع الماضي.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن بايدن ربما يلتقي بعائلات الجنود الذين قتلوا في الانفجار الذي وقع خارج بوابات مطار العاصمة الأفغانية كابول.

وكان قد قتل 13 جندياً أميركيا وأصيب 18 آخرون في تفجير انتحاري وقع الخميس الماضي خارج بوابات مطار كابول حيث تدير الولايات المتحدة عملية الإجلاء.

وقد حذر الرئيس الأميركي جو بايدن من أن الأوضاع في كابول خلال الأيام الأخيرة من الإجلاء الأميركي لا تزال «خطيرة للغاية» وقال إن قادته العسكريين أبلغوه خلال مؤتمر صحفي أمس السبت أن هجوماً آخر «من المرجح جداً وقوعه في الساعات الـ 36-24 المقبلة».

وقال بايدن: «لقد وجهتهم إلى اتخاذ كل التدابير الممكنة لمنح الأولوية لحماية القوة، وأكدتُ أن لديهم جميع السلطات والموارد والخطط لحماية رجالنا ونسائنا على الأرض»، وفقا لما نقلته وكالة بلومبرج للأنباء.



