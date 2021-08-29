تايوان تسجل 23 حالة إصابة جديدة بكورونا

سجلت تايوان، اليوم الأحد، 23 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، 13 منها، تم انتقالها محلياً وعشر حالات كانت قادمة من الخارج، طبقاً لما ذكره مركز القيادة المركزي لمكافحة الأوبئة.

وأضاف المركز أنه تم تسجيل حالة وفاة جديدة اليوم الأحد، وهي لفلبيني في الستينيات من عمره، الذي توفي في 27 أغسطس، بعد وصوله إلى تايوان، في وقت سابق من اليوم، حسب وكالة الأنباء المركزية في تايوان «سي إن إيه».

وقال وزير الصحة والرفاهية، تشين شيه تشونج، في بيان صحفي إنه من بين حالات الإصابة الجديدة الـ13، تسع حالات، كانت قد خالطت حالات تأكدت إصابتها سابقاً بالفيروس، وكشفت الاختبارات إصابتهم في الحجر الصحي.

ومن بين حالات الإصابة الـ13، التي تم انتقالها محلياً، 11 حالة، تم تسجيلها في منطقة «تايبيه الجديدة» والحالتان الأخريان في تايبيه.