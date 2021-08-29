ماكرون يدعو إلى إقامة "منطقة آمنة" في كابول

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إن فرنسا وبريطانيا ستقدمان مشروع قانون في جلسة طارئة للأمم المتحدة بشأن أفغانستان يوم الاثنين يقترح إقامة منطقة آمنة في كابول للأفراد الراغبين في مغادرة البلاد.

وقال ماكرون في مقابلة مع صحيفة "لو جورنال دو ديمانش" تنشر الأحد "مشروع القانون الذي نقترحه يهدف إلى تحديد منطقة آمنة في كابول، تتيح استمرار العمليات الإنسانية".

ويعقد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش اجتماعاً بشأن أفغانستان مع مندوبي بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة والصين وروسيا وهي الدول الخمس دائمة العضوية بمجلس الأمن.

وقال ماكرون في وقت سابق السبت إن فرنسا تجري مباحثات تمهيدية مع طالبان بشأن الوضع الإنساني في أفغانستان وإمكانية إجلاء المزيد من الناس من البلاد.

ومن المقرر أن تنسحب القوات الأميركية، التي تحرس مطار كابول، بحلول الموعد النهائي المقرر الثلاثاء وفقاً لما أعلنه الرئيس الأميركي جو بايدن. وفرنسا من بين الدول التي أنهت عملياتها للإجلاء من المطار.