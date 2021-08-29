واشنطن تحذر من تهديد "محدد وموثوق" قرب مطار كابول

حذرت الولايات المتحدة، اليوم الأحد، من "تهديد محدد وموثوق" قرب مطار كابول، وحضت مواطنيها على مغادرة المنطقة، بعد أيام على هجوم دموي استهدف المطار.

وقالت السفارة الأميركية في كابول في تحذير أمني "بسبب تهديد محدد وموثوق، يتعين على جميع المواطنين الأميركيين الموجودين على مقربة من مطار كابول.. مغادرة منطقة المطار فوراً".