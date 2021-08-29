السيسي: نساند العراق في استعادة مكانته التاريخية

بغداد (الاتحاد)

ذكر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أمس، أن دول المنطقة مطالبة بتعزيز قدراتها في مواجهة التحديات المشتركة، ودعم العراق في مساعي الإصلاح وترسيخ موقعه في العالم العربي.

وأوضح السيسي، في كلمة أمام مؤتمر «بغداد للتعاون والشراكة»، «أن العراق واجه مع دول وشعوب أخرى على مدى سنوات التأثيرات بالغة السلبية متمثلة في الإرهاب وحروب جلبت المعاناة لشعبه وارتدت بتأثيراتها على شعوب الجوار». وأكد أن «مصر تستمر في دعم جهود الحكومة لتحقيق استقرار العراق وترسيخ موقعه»، مضيفاً: «إنها تقف سنداً إلى جانب الحكومة العراقيّة في تحقيق الأمن». وأشار إلى أن «مصر تنظر للإنجازات المتحققة برئاسة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، وترحب بنقل تجربتها للعراق للسير معاً على الطريق نحو المستقبل».

ونوّه بأن «العراق شهد تدخلات خارجية متنوعة، وأن مصر ترفض الاعتداءات على الأراضي العراقية»، مبيناً أن «مصر تتمنى نجاح الانتخابات المبكرة التي ستفتح الباب أمام الشعب العراقي للتقدم بخطى ثابتة نحو المستقبل الذي يستحقه، وتساند الحكومة في استعادة مكانة العراق التاريخية، وترسيخ موقعه في العالم العربي ودوره في المنطقة، وعلى صعيد المجتمع الدولي».