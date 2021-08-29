السعودية: دبلوماسيتنا تدعم السلم والحد من النزاعات

بغداد (الاتحاد)

ذكر وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان أن «الروابط بين السعودية والعراق تاريخية»، مشيراً إلى أن «هناك تطوراً كبيراً اليوم في العراق».

وأضاف في كلمته أمام «مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة»: «ندعم العراق، ومستمرون في دعم أمن واستقرار العراق لتحقيق المصالح المشتركة، وتكثيف التعاون في مجالات الطاقة والربط الكهربائي وتطوير المعابر الحدودية».

وقال: «إن السعودية تدعم الحكومة العراقية والسعي لتحقيق الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب، وسنستمر في مواجهة خطر التطرف والإرهاب، ومواجهة داعش، والسيطرة على السلاح المنفلت».

وذكر أن أهداف السياسة الخارجية للمملكة، المساهمة في الحفاظ على الأمن والاستقرار والازدهار إقليمياً وعالمياً.

وأوضح أن دبلوماسية المملكة تدعم بشكل فعال السلم والحد من النزاعات، وتؤكد أن الحوار هو نهج المملكة في التعاطي مع أي خلافات إقليمية أو دولية، وترفض أنشطة التدخلات الخارجية في بعض الدول العربية.