عبدالله الثاني: دور العراق مركزي في بناء الجسور

بغداد (الاتحاد)

أكد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، أمس، دعم جهود العراق في مكافحة التطرف والإرهاب وتعزيز وحدة أراضيه والاستقرار، مشدداً على «أن أمن العراق واستقراره أمن لنا وازدهار العراق هدفنا».

وقال العاهل الأردني، في كلمة أمام «مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة»، إن الحدث دليل على دور العراق المركزي في بناء الجسور وتعزيز الحوار الإقليمي عبر تبني سياسة التوازن والانفتاح المبنية على القواسم المشتركة. وأضاف أن المؤتمر يعكس كذلك حرص الدول المشاركة على دعم سيادة القانون، ووحدة أراضي العراق، ودعم شعبه في مسيرته نحو مزيد من التقدم والازدهار. وتابع: «منذ أعوام والعراق بجميع أطيافه ومكوناته يعمل بجد من أجل ترسيخ دولة الدستور والقانون والمؤسسات القادرة على مواصلة التقدم وتحقيق آمال شعبه وتطلعاته»، مضيفاً: «إن أمن واستقرار العراق من أمننا واستقرارنا جميعاً».

ولفت الى أن «دعم العراق من الأولويات، وأن اجتماع بغداد يعكس حرصنا جميعاً على سيادة القانون ومساندة العراق في مسيرته».