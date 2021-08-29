تركيا: مستعدون للتعاون ولا مكان للإرهاب

بغداد (الاتحاد)



اعتبر وزير خارجية تركيا، مولود تشاووش أوغلو، أن «الاستقرار أمر مهم للمنطقة.. ومستعدون للتعاون».

وقال أوغلو في كلمة له في مؤتمر قمة بغداد للتعاون والشراكة، أمس: «إن الإرهاب هو أكبر تهديد لدول المنطقة، ولن يكون هناك مكان للإرهاب في المنطقة، مثل داعش وحزب العمال الكردستاني كونها منظمات إرهابية، لأنها تشكل تهديداً للعراق».

وأضاف: «إننا نعمل على تحقيق التنمية الاقتصادية، ودعم إجراء الانتخابات العراقية المقبلة، وسنواصل تقديم الدعم لتقوية المؤسسات العراقية ومحاربة الإرهاب».