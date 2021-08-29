إحباط محاولات تسلل «حوثية» جنوبي مأرب

عدن، صنعاء (الاتحاد، وكالات)

أحبط الجيش اليمني مسنوداً بمقاتلي القبائل محاولة تسلل لميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران جنوب مأرب، فيما قتل 20 حوثياً بغارات جوية لمقاتلات تحالف دعم الشرعية في جبهة «الشهلا» شرق مدينة «الحزم» بمحافظة الجوف، بينما دمرت الدفاعات السعودية طائرة مسيّرة مفخخة أطلقتها الميليشيات اتجاه خميس مشيط جنوب غرب المملكة، جاءت هذه التطورات فيما أعلنت الحكومة اليمنية عن جملة من الإجراءات المترتبة على الأحكام القضائية التي أصدرتها محكمة عسكرية الأسبوع الماضي ضد عبد الملك الحوثي و173 من قادة الميليشيات.

وأحبط الجيش اليمني مسنوداً بمقاتلي القبائل، أمس، محاولة تسلل لميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران في «حيد آل أحمد» جنوب مأرب.

وبحسب مصادر عسكرية، فإن قوات الجيش أحبطت محاولة التسلل التي نفذتها مجموعة من عناصر الميليشيات الحوثية، مؤكداً مصرع جميع العناصر المتسللة.

وأشارت المصادر إلى أن غارة لطيران تحالف دعم الشرعية، دمرت طقمين ومصرع جميع من كانوا على متنهما من عناصر الميليشيات الحوثية في جبهة «رحبة» جنوب غرب مأرب.

إلى ذلك، استهدفت مقاتلات تحالف دعم الشرعية بعدة غارات تجمعاً لميليشيات الحوثي في جبهة «الشهلا» شرق مدينة «الحزم» بمحافظة الجوف، وأسفرت الغارات عن مصرع ما يزيد 20 عنصراً من عناصر الميليشيات.

كما دمرت الغارات عربة مدرعة وأطقماً تابعة للميليشيات الحوثية كانت متواجدة في المكان ذاته.

في غضون ذلك، دمرت الدفاعات السعودية، أمس، طائرة مسيّرة مفخخة أطلقتها ميليشيات الحوثي الإرهابية باتجاه خميس مشيط جنوب غرب المملكة.

وأكد تحالف دعم الشرعية في اليمن، في بيان «استمرار الميليشيات الحوثية العدائية بمحاولات استهداف المدنيين والأعيان المدنية».

وكان تحالف دعم الشرعية في اليمن قد أعلن أمس الأول، أن الدفاعات السعودية اعترضت ودمرت طائرة مسيّرة مفخخة أطلقتها ميليشيات الحوثي باتجاه «خميس مشيط».

كذلك، كان التحالف قد أعلن الأربعاء الماضي، أن الدفاعات السعودية اعترضت طائرتين مسيرتين مفخختين أطلقتهما ميليشيات الحوثي تجاه خميس مشيط.

وفي سياق آخر، أعلنت الحكومة اليمنية عن جملة من الإجراءات المترتبة على الأحكام القضائية التي أصدرتها محكمة عسكرية بمأرب، الأسبوع الماضي، ضد زعيم ميليشيات الحوثي الإرهابية، عبد الملك الحوثي و173 من قيادات الميليشيات.

وصرح وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني أن هناك الكثير من الإجراءات المترتبة على تلك الأحكام القضائية، منها ترتيبات لتقديم دعاوى جديدة ضد قيادات وعناصر الميليشيات الحوثية المتورطة في ارتكاب الجرائم والانتهاكات.

وأضاف أن من ضمن الإجراءات التي جرى اتخاذها أثناء السير في المحاكمة إصدار النائب العام للجمهورية اليمنية قرار رقم «14» بشأن الحجز على أموال المتهمين في الداخل والخارج ومنع التصرف بها أو إقامة أي دعاوى قضائية بشأنها، وإدراجهم ضمن قائمة الحظر.

وأشار الإرياني، إلى خطوات قانونية أخرى للسير في إجراءات تنفيذ الحكم القضائي فيما يخص ملاحقة المتهمين المحكوم عليهم، والتعميم عليهم في المنافذ البرية والبحرية والجوية، وعبر الإنتربول الدولي للمتواجدين منهم خارج البلاد، حيث قال إن هذه الإجراءات تخضع لقواعد محددة في قانون الإجراءات الجنائية العام والعسكري‏.

وأوضح المسؤول اليمني، أن الحكم القضائي الصادر، سيكون له تبعات كبيرة على المستوى الداخلي والخارجي، منها البدء في إجراءات على المستوى الداخلي بإصدار قانون تصنيف ميليشيات الحوثي «منظمة إرهابية» وإدانة كل من يعمل أو يتعامل معها بـ«الإرهاب»، في حين ستتم مخاطبة المجتمع الدولي لإدراج الحوثيين ضمن قوائم الإرهاب‏.

كما كشف وزير الإعلام اليمني أن حكومة بلاده ستقوم بتقديم الشكاوى والبلاغات ضد حكومة طهران أمام مجلس الأمن ولجنة العقوبات الدولية الخاصة بإيران وفقاً لميثاق الأمم المتحدة والصكوك والمعاهدات وقواعد القانون الدولي، وذلك بعد ثبوت اشتراكها مع ميليشيات الحوثي في الجرائم محل الدعوى.

محكمة حوثية تقضي بإعدام 11 مختطفاًً بينهم امرأتان

أصدرت محكمة حوثية في صنعاء، أمس، حكماً بإعدام 11 يمنياً مختطفا في سجونها، بينهم امرأتان وأستاذ في القانون الدولي بجامعة صنعاء بتهمة إعانة ما سمته المحكمة بـ«العدو والتخابر مع دولة أجنبية معادية»، وهي ذات التهمة التي توجهها لكل من يعارض مشروعها الانقلابي.

وأفاد رئيس هيئة الدفاع عن المعتقلين والمخفيين في صنعاء، المحامي عبدالباسط غازي، أن المحكمة الجزائية المتخصصة الخاضعة لسيطرة الحوثيين، حكمت بإعدام امرأتين ودكتور في القانون الدولي و8 آخرون بتهمة «إعانة العدو والتخابر مع دولة أجنبية معادية، ضمن ما سمي بخلية عمار عفاش، وكيل جهاز الأمن القومي الأسبق ونجل شقيق الرئيس الراحل علي عبدالله صالح».

وقال المحامي غازي في منشور على صفحته بموقع فيسبوك إن حكم الإعدام تعزيراً شمل كلاً من: محمد المالكي، علي أحمد محمد الشاحذي، حنان مطهر أحمد الشاحذي، ألطاف يحيى جمعان المطري، نجيب علي محمد البعداني، سمير مسعد صالح العماري، عصام محمد علي الفقيه، عبدالله عبدالله علي مقريش، نبيل هادي هزاع الأنسي، عبدالله علي محمد الخياط وعبدالله محمد محمد سوار»، كما نص الحكم على مصادرة أموال المحكوم عليه محمد المالكي وتوريدها إلى خزينة الدولة.

وأشار إلى أن الحكم قضى بعدم سماع الدعوى الجزائية من قبل المتهم الفار من وجه العدالة عمار محمد عبدالله صالح لسبق الفصل بحكم إعدام سابق.

ولفت المحامي غازي، إلى أن جهة غير قضائية مارست ضغوطاً على بعض المتهمين بسحب توكيلات المحامين، على أن يتم الإفراج عنهم بعفو رئاسي، لكنهم لم يتلقوا بعد سحب التوكيلات إلا صفعة الحكم بالإعدام.

وأصدرت ميليشيات الحوثي مئات أحكام الإعدام ضد مختطفين في سجونها، بذات التهمة، وهي «التخابر»، والتي تستخدمها لتصفية حسابات سياسية مع معارضيها، بحسب تقارير حقوقية.