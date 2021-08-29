200 مليار ريال يمني أرباح الحوثي السنوية من الغاز المنزلي

صنعاء (وكالات)

كشفت منظمة دولية، أرقاماً مفصلة عن إنتاج الغاز من البترول المسال «الغاز الطبيعي» في مأرب، وعن أرقام مهولة حصلت عليها ميليشيات الحوثي الإرهابية من بيع أسطوانات الغاز.

وأكدت منظمة «تقييم القدرات»، في تقرير تحت عنوان «تصعيد النزاع في مأرب والآثار الإنسانية والاقتصادية المحتملة»، أن أرباح زعيم ميليشيات الحوثي من بيع الغاز المنزلي قاربت 200 مليار ريال يمني سنوياً. وقالت إنها اعتمدت في تقريرها على مصادر وبيانات موثوقة وسعر بيع أسطوانة الغاز في السوق الرسمي والسوق السوداء، وكميات الغاز التي تصل لمناطق الميليشيات يومياً.

وأشارت إلى أن ما مجموعه 75 شاحنة غاز من البترول المسال تغادر من صافر يومياً، كل منها تحمل 2200 أسطوانة غاز بإجمالي 165000 أسطوانة.

وأوضحت أن إنتاج غاز البترول المسال اليومي 70% من الإجمالي 115500 أسطوانة غاز ينقل بالشاحنات إلى المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون و30% (49500 أسطوانة غاز) ترسل إلى مناطق الحكومة الشرعية.