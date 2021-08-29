وكالات أممية تعرب عن مخاوفها من تأثير العنف على جهود السلام

نيويورك (وكالات)

أكد رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة السفير فولكان بوزكير أن العنف والإرهاب والوضع الأمني ‏غير المستقر والخسائر المتزايدة في صفوف المدنيين في أفغانستان تعرقل جهود السلام والمصالحة بقيادة ‏أفغانية، وهي السبيل الوحيد لتحقيق سلام دائم في البلاد.‏

وشدد رئيس الجمعية العامة بوزكير في بيان صحفي أن «حماية المدنيين وحقوق وحريات ‏الشعب الأفغاني، ولا سيما النساء والأطفال، يجب أن تكون أولوية»، مشيراً إلى أن ذلك شرط لا غنى ‏عنه لتحقيق السلام المستدام والتنمية الشاملة.‏

فيما وصف مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، الهجوم الذي وقع بالقرب من مطار كابول، الخميس الماضي، بأنه «هجوم شنيع على المدنيين اليائسين»، معرباً عن الأمل في أن يتم القبض على ‏المسؤولين عن الهجوم وتقديمهم إلى العدالة في أقرب وقت ممكن.‏

وأبان أن الهجوم الإرهابي على مطار كابول كان خطوة مروعة من تنظيم «داعش» الإرهابي، موضحاً أن الهجوم خطط ليقتل أكبر عدد ممكن من المدنيين من الأطفال والنساء والآباء ‏والأمهات.

من جانب آخر، أدانت منظمة «اليونيسف» بشدة الهجمات على مطار كابول الدولي.‏

وأعربت اليونيسف عن قلقها العميق إزاء سلامة الأطفال وتزايد الانتهاكات الجسيمة ضدهم في ‏الأسابيع الأخيرة، مفيدة أن أطفال أفغانستان دفعوا ثمناً باهظاً نتيجة تزايد الصراع وانعدام الأمن. ‏