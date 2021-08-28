لويزيانا تصدر أوامر إخلاء قبل وصول الإعصار "إيدا"

قال جون بيل إدواردز، حاكم ولاية لويزيانا الأميركية والمركز الوطني للأعاصير، اليوم السبت، إن الولاية تستعد لوصول إعصار "إيدا" إلى اليابسة كإعصار من الفئة الرابعة.

وأضاف حاكم الولاية، في مؤتمر صحفي، أن أوامر إخلاء إجبارية صدرت في مناطق من جنوب لويزيانا وأن الولاية تستعد لانقطاع مطول للكهرباء.

وتوقع إدواردز أن يكون "إيدا" إعصاراً "يغير شكل الحياة".

أصدرت السلطات في لويزيانا وأماكن أخرى على ساحل الخليج الأميركي تحذيرات، اليوم السبت، مع تحرك الإعصار، وهو عاصفة من المتوقع أن ترافقها رياح قوية تبلغ 130 ميلاً في الساعة، بسرعة غير متوقعة باتجاه منطقة "نيو أورلينز".

وقال المركز الوطني للأعاصير إنه "من المتوقع أن يكون الإعصار إيدا شديد الخطورة عندما يقترب من الساحل الشمالي للخليج الأحد"، مضيفاً أنه يجب "الإسراع في إكمال" الاستعدادات للعاصفة.