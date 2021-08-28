رئيس البرازيل يتوقع ثلاثة احتمالات لمستقبله

قال الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو، اليوم السبت، إنه يتوقع ثلاثة احتمالات لمستقبله وهي إما الفوز في الانتخابات الرئاسية التي تجري في 2022 أو الموت أو السجن.

وأضاف، في تصريحات أمام اجتماع «أمامي ثلاثة اختيارات لمستقبلي، وهي: أن يتم اعتقالي أو قتلي أو النصر». وقال، في وقت لاحق، إن الخيار الأول غير وارد، موضحاً «لن يهددني أي شخص على وجه الأرض».

جاءت تصريحات بولسونارو بعد أن شكك في نظام التصويت الإلكتروني في البرازيل وهدد بعدم قبول نتائج الانتخابات الرئاسية المقررة العام المقبل.

ويأتي بولسونارو خلف الرئيس اليساري السابق لويس إيناسيو لولا دا سيلفا في معظم استطلاعات الرأي.