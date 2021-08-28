طالبان تحدد مهلة لتشكيل حكومة أفغانية جديدة

نقلت وكالة رويترز للأنباء، اليوم السبت، عن متحدث باسم طالبان أن الحركة ستعلن تشكيل مجلس وزراء كامل خلال أسبوع.

وأضاف المتحدث أن من الصعب توقع ما إذا كانت النساء ستكون جزءاً من الحكومة، مؤكداً أن القرار النهائي في هذا الشأن سيتخذه كبار قادة الحركة.

وسيطرت طالبان على العاصمة كابول يوم 15 أغسطس الجاري بعد أن كانت قد بسطت نفوذها على أغلب عواصم الولايات والمدن الأفغانية.

وأوضح المتحدث أن طالبان عينت حكاماً وقادة للشرطة في 33 من بين 34 إقليماً في أفغانستان.

كان الرئيس الأفغاني السابق حميد كرزاي ورئيس لجنة المصالحة عبدالله عبدالله أجريا اتصالات بالحركة وبالفاعلين السياسيين في البلاد من أجل تشكيل حكومة.

يأتي الإعلان عن موعد لتشكيل الحكومة الجديدة بينما تستمر في مطار كابول عملية إجلاء الرعايا الأجانب والأفغان الذين عملوا مع القوات الأجنبية.

وقال المتحدث إن مطار كابول سيكون تحت السيطرة الكاملة لطالبان "قريباً جداً".