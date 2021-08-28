السعودية تسجل أقل إصابات ووفيات بكورونا منذ يناير

كشفت الأعداد التي أعلنت عنها وزارة الصحة السعودية، اليوم السبت، عن تسجيل أقل عدد من الإصابات والوفيات الناتجة عن فيروس كورونا المستجد في المملكة منذ يناير الماضي.

وأعلنت وزارة الصحة السعودية، في بيان، تسجيل 234 إصابة جديدة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ما يرفع إجمالي الإصابات بالفيروس في المملكة إلى 543796 حالة مؤكدة.

كما أعلنت الوزارة تسجيل 6 حالات وفاة جديدة، ليصل عدد الوفيات الكلي إلى 8526 حالة وفاة. وبلغ إجمالي الحالات النشطة 3537 حالة، منها 978 حالة حرجة.