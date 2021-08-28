رغم التهديد.. تواصل عمليات الإجلاء من مطار كابول

طلبت الولايات المتحدة من مواطنيها أن يُغادروا "فوراً" البوّابات المحيطة بمطار كابول، حيث كان هجوم انتحاري قد استهدف الخميس حشوداً قرب مطار كابول.

وقالت السفارة الأميركيّة في كابول في تحذير أمنيّ على موقعها الإلكتروني إنّ "المواطنين الأميركيّين الموجودين الآن عند بوّابات "آبي" والبوّابة الشرقيّة والبوّابة الشماليّة أو عند بوّابة وزارة الداخليّة يجب أن يُغادروا على الفور"، من دون أن تُعطي مزيداً من التفاصيل.

وكان المتحدّث باسم وزارة الدفاع الأميركيّة جون كيربي قال في وقت سابق "نرى أنّه لا تزال هناك تهديدات جدّية... تهديدات محدّدة وجدّية".

من جهة أخرى، قال مسؤول غربي، السبت، إن عمليات إجلاء المدنيين بمطار كابل تتواصل "بوتيرة سريعة للغاية"، مضيفاً: "نوفر مرورا سريعا لكل أجنبي لمغادرة أفغانستان خلال الساعات الـ48 المقبلة".

وأشار إلى أنه "لا علاقة بين هجوم الطائرة المسيرة وخطة الإجلاء الحالية بمطار كابل".