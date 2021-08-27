أميركا تنفي وجود طالبان في الجزء العسكري من مطار كابول

نفى جون كيربي المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية (البنتاجون)، الجمعة، أن تكون حركة طالبان مسؤولة عن أي جزء من الجانب العسكري من مطار كابول أو بواباته حيث تتواصل عملية إجلاء الرعايا الأميركيين والأفغان الذين عملوا مع الولايات المتحدة.

وقال كيربي، في إفادة صحفية، "إنهم غير مسؤولين عن أي من البوابات، ولا عن أي نوع من العمليات داخل المطار. هذه الأمور لا تزال تحت السيطرة العسكرية الأميركية".

يأتي هذا النفي بعد ورود تقارير عن دخول الحركة إلى هذا المرفق الذي يقع تحت سيطرة الجيش الأميركي.

وقال متحدث باسم طالبان إن عناصر الحركة سيطروا على أقسام من مطار كابول الجمعة مع اقتراب موعد 31 أغسطس النهائي لسحب جميع الجنود الأجانب من أفغانستان.

وأضاف أن الأميركيي أخلوا ثلاثة مواقع مهمة في القسم العسكري من مطار كابول وباتت تحت سيطرة الحركة، مضيفا "يبقى الآن قسم صغير جدا مع الأميركيين".

وأكد مسؤول ثان من طالبان أن وحدات الحركة سيطرت على مطار كابول باستثناء جزء صغير لا تزال القوات الأميركية موجودة فيه.