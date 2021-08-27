البيت الأبيض يرفض احتمال اعتراف وشيك بنظام طالبان

رفض البيت الأبيض، اليوم الجمعة، أي احتمال لاعتراف وشيك بنظام طالبان من جانب الولايات المتحدة أو حلفائها. وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي، في مؤتمر صحفي "أريد أن أكون واضحة جداً: ليس هناك أي استعجال لأي اعتراف من جانب الولايات المتحدة أو الشركاء الدوليين الذين تباحثنا معهم".

كان مسؤولون أميركيون أفادوا، في وقت سابق اليوم الجمعة، أن حركة طالبان طلبت من الولايات المتحدة الإبقاء على تمثيل دبلوماسي في أفغانستان بعد استكمال انسحابها الثلاثاء.

وقال المسؤولون إن قادة طالبان يريدون أن تبقي الدول، بما فيها الولايات المتحدة، سفاراتها مفتوحة بعد 31 أغسطس الجاري، الموعد الذي حدده الرئيس الأميركي جو بايدن لإكمال الانسحاب من أفغانستان.

وتخلت واشنطن عن سفارتها وسحبت آخر دبلوماسييها، الذين لم يتم إجلاؤهم بعد، إلى مطار كابول الذي يتولى الجيش الأميركي تأمينه.

لكن العسكريين الأميركيين سيغادرون نهائياً الثلاثاء ولن يعود هناك بعد ذلك قوات يمكنها ضمان أمن دبلوماسيين في حال طلب منهم الرئيس جو بايدن البقاء في البلد.