مفتي لبنان: البلاد تتجه لانهيار شامل

بيروت (وكالات)

حذر مفتي لبنان الشيخ عبد اللطيف دريان أمس، من أن لبنان يتجه صوب انهيار شامل إذا لم يتم اتخاذ خطوات لمعالجة الأزمة التي تسبب فيها الانهيار المالي.

وقال مفتي الجمهورية الشيخ دريان في خطبة الجمعة، وفقاً لما نقلته الوكالة الوطنية للإعلام: «نخشى بعد هذا الوقت الطويل أن ينفد صبر اللبنانيين، ونقع جميعاً في أتون الفوضى الشاملة، التي بدأنا نرى مظاهرها في شتى المجالات». وتابع قائلاً «لا نرضى أن نكون شهود زور على ما يحصل في بلدنا، فالأمر يحتاج إلى معالجة جدية وفورية، والترقيع لا ينفع، فما جرى من انفجار مرفأ بيروت، وانفجار صهريج المازوت في عكار، والاشتباكات المتنقلة في بعض المناطق اللبنانية، سببها هذا الترقيع، فلنقلع عما نحن فيه من تخبط، وإلا فإنا ذاهبون فعلاً إلى الأسوأ وإلى الانهيار الشامل».

وحث المفتي، عون على محاولة إنقاذ ما بقي من ولايته.

وقال «أتوجه بنصيحة إلى رئيس الجمهورية ميشال عون، حاول أن تنقذ ما تبقى من عهدك، وإلا فنحن ذاهبون إلى الأسوأ وإلى أبعد من جهنم، إلى قعر جهنم كما بشرتنا».