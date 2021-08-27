ميقاتي: عقبات كبيرة تمنع تشكيل حكومة لبنانية

قال رئيس وزراء لبنان المكلف نجيب ميقاتي، اليوم الجمعة، إنه لا تزال هناك عقبات كبيرة أمامه لتشكيل حكومة جديدة.

وفي مقابلة مع قناة "الحدث" التلفزيونية، حذر ميقاتي كذلك من أن الوضع في لبنان لا يزال خطيرا للغاية.

وكلف ميقاتي بتشكيل حكومة لبنانية جديدة إثر اعتذار سعد الحريري عن المهمة بعد أشهر من المحاولات. لكن ميقاتي لم يتوصل بعد إلى تشكيل حكومة.

ويشهد لبنان أزمة سياسية منذ أكثر من عام عندما استقالت حكومة حسان دياب في أغسطس 2020 إثر انفجار بيروت في الرابع من الشهر نفسه.

ومنذ ذلك الحين، تتولى حكومة دياب تسيير الأعمال بسبب عدم تشكيل حكومة جديدة.

علاوة على الأزمة السياسية، يعيش لبنان أزمة اقتصادية أدت إلى تدهور قيمة العملة المحلية وارتفاع أسعار المواد الأساسية وانعدام بعضها.