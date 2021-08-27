توقعات بتدفق مئات آلاف الأفغان على طريق اللجوء

قالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، اليوم الجمعة، إن مئات آلاف الأفغان يمكن أن يغادروا بلادهم بحلول نهاية العام، وناشدت جيران أفغانستان إبقاء الحدود مفتوحة أمام اللاجئين.

وقالت كيلي كليمنتس، نائبة المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إن عمليات التسجيل تبين تدفق بضعة آلاف من الأفغان إلى دول مجاورة يومياً بسبب الوضع في أفغانستان.

وقالت كليمنتس، في إيجاز صحفي في جنيف "فيما يتعلق بالأعداد، نتخذ استعداداتنا لنحو 500 ألف لاجئ جدد في المنطقة. هذا سيناريو الحالة الأسوأ".

وأضافت "رغم أننا لم نشهد تدفقات كبيرة من الأفغان في المرحلة الحالية، فإن الوضع داخل أفغانستان تطور بأسرع مما توقع أحد".

ومضت تقول إن هناك "زيادة صغيرة" في التدفق على باكستان في الأيام الأخيرة.

وقالت كليمنتس إن خطط الطوارئ للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تقدر عدد اللاجئين المتوقع من أفغانستان خلال الأشهر الأربعة المقبلة بنصف مليون يغادرون إلى إيران وباكستان ودول آسيا الوسطى.

وقالت كليمنتس إن فيليبو جراندي المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أجرى محادثات مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ومانحين آخرين فيما يتعلق بالدعم المالي لخطة المفوضية لإيواء ورعاية اللاجئين الجدد.