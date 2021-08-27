طالبان: فقدنا أشخاصا أكثر من الأميركيين ولا سبب لتمديد مهلة الانسحاب

قال مسؤول من طالبان، اليوم الجمعة، إن ما لا يقل عن 28 من طالبان كانوا ضمن قتلى التفجيرين خارج مطار كابل، فيما أعلنت طالبان ارتفاع عدد الضحايا المدنيين في انفجار مطار كابل إلى 72 قتيلا.

وأضاف المسؤول: "فقدنا أشخاصا أكثر من الأميركيين"، مضيفا أنه لا يوجد سبب لتمديد مهلة انسحاب القوات الأجنبية من أفغانستان بعد يوم 31 أغسطس.

وشدد على أن حراس طالبان سيضعون أبراج مراقبة حول كل المطارات الأفغانية. والحصيلة التي تعلنها طالبان تختلف عن ما يتم إعلانه من جهة واشنطن والصحة الأفغانية، حيث أسفر التفجير عن مقتل 13 عسكرياً أميركياً وإصابة 18 آخرين، بحسب واشنطن.

من جهتها، قالت الصحة الأفغانية إن 90 أفغانيا على الأقل قُتلوا وأصيب 150 آخرون، لكن الحصيلة مرشحة للارتفاع وسط صعوبة الوصول إلى المستشفيات.

وكانت حركة طالبان نددت "بشدّة" بالهجوم، مؤكّدة أنّه وقع في منطقة تخضع لسيطرة الجيش الأميركي.