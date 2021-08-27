أميركا ستشهد 100 ألف وفاة إضافية بسبب «كورونا»

من المتوقع أن تسجل الولايات المتحدة ما يقرب من 100 ألف حالة وفاة إضافية بسبب كورونا بحلول الأول من ديسمبر المقبل، وهذه المعلومة تأتي «من نتائج نموذج التنبؤ الأكثر مراقبة في الولايات المتحدة».

لكن خبراء الصحة يقولون إنه يمكن خفض عدد الوفيات إلى النصف إذا ارتدى كل شخص تقريباً كمامة في الأماكن العامة.

وقد تؤدي بعض التغييرات السلوكية بالفعل إلى تسوية المنحنى في أماكن قليلة في الجنوب الأميركي، حيث تفشى فيروس كورونا هذا الصيف.

ويُظهر تحليل أن معدل حالات الإصابة الجديدة يتباطأ في ميسيسيبي وفلوريدا ولويزيانا وأركنساس.

ويبلغ متوسط الوفيات حالياً 1100 حالة وفاة يومياً في الولايات المتحدة، وهو نفس المعدلات المسجلة في منتصف مارس.

وتشير التقديرات إلى أن 98 ألف أميركي إضافي سيموتون بحلول بداية شهر ديسمبر، ليبلغ إجمالي عدد الوفيات بسبب كورونا في الولايات المتحدة حوالي 730 ألف شخص.