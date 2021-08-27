بعد فضيحة الوثائق.. بريطانيا تنقذ 3 عائلات أفغانية

قالت وزارة الخارجية البريطانية إنها أنقذت ثلاث عائلات أفغانية كانت بيانات الاتصال بها في وثائق تركها موظفون في سفارتها بكابول واستولت عليها طالبان.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الخميس "بشكل حاسم تمكنا الآن من إيصال هذه العائلات الثلاث إلى بر الأمان".

وأضاف المتحدث "تم سحب سفارتنا بوتيرة سريعة نتيجة تدهور الوضع في كابول. تم بذل كل جهد لتدمير مواد حساسة".

واستولت حركة طالبان على السلطة في أفغانستان في منتصف أغسطس مما أدى إلى فرار الآلاف.

وقالت المصادر إن الوثائق تضمنت اسم وعنوان أحد كبار موظفي السفارة في كابول وموظفين آخرين وبيانات الاتصال بهم والسير الذاتية وعناوين المتقدمين لوظائف كمترجمين.

وكشفت مكالمات أجرتها المصادر بالأرقام في الوثائق أن بعض هؤلاء قد تم إجلاؤهم إلى المملكة المتحدة في الأيام القليلة الماضية. وذكرت أن مصير اثنين على الأقل من المتقدمين لوظيفة مترجم لا يزال مجهولا.