دعوة الدول الدائمة العضوية بمجلس الأمن لاجتماع بشأن أفغانستان

دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الدولي إلى اجتماع لمناقشة الوضع الفوضوي في أفغانستان، وفق ما أفاد دبلوماسيون.

وبعث غوتيريش رسائل رسمية يدعو فيها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وروسيا والصين إلى اجتماع يعقد الاثنين، بحسب ما قال دبلوماسيون.

وأضاف الدبلوماسيون أن بعض الدول الدائمة العضوية كانت تبحث إمكان عقد اجتماع منذ أيام.

وأشار دبلوماسي إلى أن "روسيا بدا وكأنها متحفظة"، لكن من المتوقع أن تحضر الدول الخمس جميعها الاجتماع.

وأكد متحدث باسم غوتيريش الدعوة إلى هذا الاجتماع الذي لن يشمل الأعضاء الحاليين غير الدائمين في مجلس الأمن.

والتأم مجلس الأمن بكامل هيئته آخر مرة بشأن أفغانستان في 16 أغسطس، بعد يوم من استيلاء طالبان على السلطة في البلاد.

وندد غوتيريش أيضاً بالتفجيرات التي وقعت الخميس في مطار كابل وأسفرت عن مقتل العشرات، من بينهم جنود أميركيون، وأعلن تنظيم داعش الإرهابي مسؤوليتها عنها.

وقال في بيان إنه رغم أن هذه الحوادث "تسلط الضوء على الوضع المضطرب على الأرض في أفغانستان، إلا أنها أيضا تعزز تصميمنا بينما نواصل تقديم المساعدات العاجلة في جميع أنحاء البلاد لدعم الشعب الأفغاني".