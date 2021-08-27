بعد مجزرة مطار كابول.. تسارع عمليات الإجلاء

قال مسؤول أمني غربي في مطار كابل، اليوم الجمعة، إن عمليات إجلاء المدنيين من المدينة تسارعت بعد هجومين قرب المطار.

وأكد المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه، أن الرحلات الجوية "تقلع بانتظام" من مطار كابل.

وكان البيت الأبيض أعلن الخميس، أن أكثر من 100 ألف شخص تم إجلاؤهم من مطار كابل منذ 14 أغسطس، عشية سيطرة حركة طالبان على السلطة.

وقالت الرئاسة الأميركية في بيان إنه "منذ 14 أغسطس، أجلت الولايات المتحدة وساعدت في إجلاء حوالى 100 ألف شخص" من مطار كابل.

وصدر البيان بعد ساعات من هجومين انتحاريين وقع عند إحدى بوابات المطار، وأسفر عن مقتل 13 جنديا أميركيا وعشرات المدنيين الأفغان، وتبناه تنظيم "داعش" الإرهابي.

وكان الرئيس الأميركي جو بايدن قال مساء الخميس، إن عمليات الإجلاء من كابل ستتواصل حتى 31 أغسطس، حين سينسحب آخر جندي أميركي من أفغانستان.