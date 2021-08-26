بغداد تستضيف مؤتمر «التعاون والشراكة» غداً

هدى جاسم (بغداد)

وسط إجراءات أمنية مشددة تستضيف العاصمة العراقية بغداد غداً، مؤتمر «بغداد للتعاون والشراكة»، دعا إليه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، بحضور قيادات من 9 دول إقليميَّة وأجنبية، إضافة إلى ممثلين عن الاتحاد الأوروبي ومنظمة الأمم المتحدة.

وكشف وزير الثقافة والسياحة والآثار، المتحدث باسم مجلس الوزراء حسن ناظم، أمس، عن حجم ومستوى الوفود المشاركة في «مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة».

وقال ناظم: «إن مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة هو مؤتمر قمة يجمع دول الجوار الإقليمي وكذلك دولاً أخرى»، موضحاً أنَّ «العراق كانت له سياسة خاصة خلال السنة الماضية من عمل حكومة الكاظمي، تهدف لاستعادة دور العراق الإقليمي الفاعل والمؤثر».

وأكّد أنَّ «هناك عملاً حثيثاً في إقامة جسور تواصل، هدفها إعادة دور العراق بما يؤمن استقراره وازدهاره الاقتصادي، ولقاء القمة المقبل بمثابة لقاء سياسي، أما بالنسبة للشراكات الاقتصادية، سواء التي تبحث أو تناقش أو تستأنف فلنا صلات سابقة واتفاقيات موقعة مع دول الجوار في هذا الإطار، وبالتأكيد فإن العامل الأمني سيكون موجوداً وحاسماً».

وأضاف: «إن مسألة التوترات في بعض بلدان المنطقة ستكون أيضاً حاضرة لنقاشها في القمة، وستحتضن بغداد قيادات كبيرة لهذه البلدان منها الرئيس الفرنسي الذي سيحضر بنفسه وبوفد كبير، وهذا له دلالات ومؤشرات واضحة، ودليل أنَّ العراق عائد بقوة للعب دوره الإقليمي والدولي، وبات المجتمع الدولي مرحباً بهذا الدور بعد سنوات كثيرة من العزوف والانقطاع».

وبشأن عدد وفود الدول التي أبدت استعدادها للمشاركة في مؤتمر بغداد، قال ناظم: إنَّ «العراق وجّه دعوة لجميع دول الجوار وكلها استجابت وستحضر وبمستويات عليا، وكان هناك حديث عن مشاركة الجانب السوري، والعراق متجاوب وله علاقات مهمة مع سوريا، لذلك فإن كان هناك جدل بشأن مشاركة سوريا، فإن ذلك الجدل لا يتعلق بالحكومة العراقية بقدر ما يتعلق بمواقف الآخرين، أي الأطراف المشاركة، ونحن نحترم مواقف الآخرين، ولكننا نؤكد أهمية مصالحنا بعلاقتنا مع الجمهورية العربية السورية».

من جانبه أكد المتحدث باسم مؤتمر بغداد نزار الخير الله أن الحضور الدولي ضروري لتعزيز الدور العراقي.

وقال الخير الله في بيان إن «الكاظمي شكل لجنة تحضيرية لتجهيز جميع الإجراءات المتعلقة بالقمة»، موضحاً: «نتطلع لمشاركة على مستويات عليا في مؤتمر بغداد».

وكان وزير الخارجيَّة فؤاد حسين أكد في وقت سابق أهمية عقد مُؤتمر بغداد للتعاون والشراكة لتعزيز الدور العراقي وتحويل فضاء الصراعات والتوترات في المنطقة إلى حالة الحوار.