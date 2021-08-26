الأمم المتحدة ترحب بتشكيل «قوة ليبية» لضمان أمن المياه

طرابلس (الاتحاد)

رحبت بعثة الأمم المتحدة للدعم، أمس، بتشكل قوة عسكرية مشتركة من غرب ليبيا وشرقها لضمان أمن شبكة المياه، التي تتعرض لتهديدات وعمليات تخريب منتظمة.

وأكدت البعثة الأممية، في بيان، ترحيبها بـ«تشكيل قوة مشتركة جديدة من طرفي خطوط التماس مهمتها تأمين النهر الصناعي»، الذي يغذي المدن الليبية بالمياه.

واعتبرت البعثة تشكيل القوة «خطوة بالغة الأهمية نحو توحيد المؤسسة العسكرية والدولة».

ودفعت تهديدات بالتخريب أطلقها موالون لعبدالله السنوسي، المسؤول السابق في عهد معمر القذافي، المسجون في طرابلس منذ منتصف الشهر الحالي، سلطات منظومة النهر الصناعي إلى اتخاذ إجراء استباقي بوقف ضخ المياه، لتجنب تخريب المنشآت و«ضمان سلامة موظفيها».

وتمنى المبعوث الخاص للأمين العام لليبيا يان كوبيش أن تمهد هذه الخطوة «الطريق أيضاً لاتخاذ مزيد من تدابير بناء الثقة، والمضي في التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار».

من جانبه، أشاد المبعوث الأميركي الخاص لليبيا، ريتشارد نورلاند، بالتعاون العسكري بين طرفيْ الصراع في ليبيا، من أجل حماية موارد المياه الحيوية، معتبراً التعاون العسكري نموذجاً لإعادة توحيد القوات المسلحة الليبية، في وقت تشتد الحاجة فيه لسيادة ليبيا واستقرار المنطقة، إضافة إلى تعزيز المصالحة الوطنية.