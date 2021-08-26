انفجار صاروخ باليستي «حوثي» أثناء إطلاقه بصنعاء

صنعاء (وكالات)

أفادت مصادر في صنعاء بأن صاروخاً باليستياً لميليشيات «الحوثي» انفجر أثناء محاولة إطلاقه، مساء أمس الأول. وأوضحت أن انفجار الصاروخ الباليستي تسبب بتناثر شظايا على أحياء مدنية في صنعاء.

وتستهدف الميليشيات بصورة ممنهجة المدنيين ومخيمات النازحين بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة وأنواع الأسلحة الثقيلة، وهو ما يتسبب في زيادة معاناة أكثر من مليوني نازح، وأسفر عن قتل المدنيين معظمهم من النساء والأطفال، إضافة إلى جرائم القتل اليومي التي تمارسها تلك الميليشيات من قصف بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة على المناطق والأحياء السكنية في مدينة تعز والاستهداف بنيران القناصة التي يذهب ضحيتها الكثير من المدنيين، إنما تشكل جرائم ضد الإنسانية، وتعتبر انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان.

ويواصل عناصر «الحوثي» عرقلة عمليات الإغاثة الإنسانية وعمل المنظمات الدولية ووكالات الأمم المتحدة في مناطق سيطرتها، وهو ما يؤكد انتهاج الميليشيات لسياسة التجويع وعدم الاكتراث بالمعاناة الإنسانية والحالة المعيشية لملايين اليمنيين، واستغلال أوضاعهم المأساوية كورقة ابتزاز وتضليل المجتمع الدولي.